Bardhi: S’kam firmosur që të mos arrestohet Berisha, por për tjetër gjë

Gazment Bardhi ka reaguar lidhur me daljen e 30 emrave të cilët firmosën kërkesën në Gjykatë Kushtetuese, me të cilën kërkojnë pezullimin e arrestimit të Sali Berishës. Për Bardhin kërkesa nuk është as pro, as kundër arrestit, por për të intepretuar në mënyrë përfundimtare nenin 73 të Kushtetutës lidhur me imunitetin e deputetit.

Për të qartësuar përfundimisht këtë çështje dhe për të vendosur se cili është standarti i duhur kushtetues, grupi parlamentar i ka kërkuar intepretim Gjykatës Kushtetuese për nenin 73 të Kushtetutës. Që Gjykata Kushtetuese të ketë kompetencë interpretimi, duhet domosdoshmërisht një konflikt apo çështje konkrete, ndryshe ajo nuk ka kompetencë për interpretimin e dispozitës kushtetuese.

Qëndrimi i grupit parlamentar të PD se prokuroria në rastin e masave shtrënguese ndaj një deputeti duhet të marrë autorizim nga Kuvendi, pavarësisht cili është deputeti për të cilin paraqitet kërkesa, është një qëndrim publik që nga data 23 Tetor 2023.

“Ky qëndrim bazohet në standartin që vetë Kuvendi ka aplikuar në të shkuarën. Sikurse po ashtu, publik është qëndrimi ynë se mbështesim barazinë para ligjit të cilitdo, dhe se jemi pro që deputeti duhet të ketë zero imunitet. Për këtë duhet ndryshim i Kushtetutës, e cila pa u ndryshuar duhet të respektohet”, u shpreh Bardhi.

p.c. / dita