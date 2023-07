Bardhi s’pyet për kryesin dhe nis mbledhjen e Këshillit Kombëtar, shpërthejnë akuzat

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka mbledhur online mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Mbledhja ka nisur në orën 19:00, ndërsa Report Tv ka mësuar edhe çështjet që do të diskutohen, pranimi i dorëheqjes së Lulzim Bashës si dhe Enkelejd Alibeajt. Konstatimin se nuk ka patur një Këshill Kombëtar në datën 20 qershor.

Po ashtu do të kërkohet edhe shfuqizimi i kryesisë së PD-së më datë 6 qershor që hapi garën për kreun e PD-së, pezullimin e kryesisë dhe ngritjen e një grupi të përbërë nga deputetët për të përfaqësuar PD-më edhe më hallka hetimore.

Ndërkohë, Report TV publikon se të pranishëm në mbledhjen online janë 245 anëtarë të Këshillit nga 450 anëtarë që ka gjithsej. Me këtë pjesëmarrje është plotësuar edhe kuorumi për zhvillimin e takimit. Vendimin e Bardhit për të mos u tërhequr, kryesia e quan shkelje dhe vendim për arsye personale politike.

Sipas Kryesisë çdo pretendim i Bardhit për mbledhjen e Këshillit Kombëtar është për arsye personale politike. Në reagim thuhet se Kryerja e veprimeve aktive për organizmin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm, në kundërshtim me vendimin e Komisionit të Apelimit, Integritetit dhe Etikës është shkelje flagrante dhe e hapur e Statutit të Partisë Demokratike.

“Partia Demokratike do të vijojë rrugën e saj për riorganizimin dhe ringritjen e strukturave të saj të çdo niveli. Ky proces është i pashmangshëm dhe i domosdoshëm për rrugëtimin e PD drejt përmbushjes së misionit te saj. Të shtunën demokratet do të zgjedhin Kryetarin dhe do të nisin ringritjen dhe riorganizimin e saj” thuhet në reagimin e Kryesisë.

Pak para se të nisë mbledhja e Këshillit Kombëtar, Bardhi i përgjigjet Kryesisë duke thënë se e ardhmja e PD dhe vendit tonë është mbi gjithçka, edhe mbi hallet dhe interesat personale të deputetëve. “Duke u bërë gati për mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD. E ardhmja e PD dhe Shqipërisë mbi gjithçka, mbi çdo hall e interes personal”, shkruan Bardhi.