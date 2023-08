Bayern fiton përsëri, Kane i pandalshëm

Kampionët e Gjermanisë vazhdojnë me fitoret për të dytën javë radhazi në Bundesliga. Bayern Munich me në krye goditjen e kësaj vere, Harry Kane, triumfon me rezultatin 3-1 ndaj Augsburg, duke ndezur festën në “Allianz Arena”.

Sfida u zhbllokua në minutën e 32’, pasi Uduokhai bëri autogol dhe kaloi vendasit në avantazh. Ndërsa vetëm tetë minuta më pas Harry Kane dyfishoi avantazhin e bavarezëve, duke realizuar nga pika e bardhë e penalltisë dhe duke bërë që pjesa e parë të mbyllej me rezultatin 2-0.

Kane dhe Bayern do të gjenin serish rrugën drejt rrjetës, me sulmuesin anglez që shënoi në minutën e 69′. Miqtë tentuan të reagonin dhe ia dolën të shënonin me Beljo në minutën e 86’, me sfidën që në fund u mbyll me rezultatin 3-1.