BE: Ukraina dhe Moldavia fillojnë negociatat e anëtarësimit

Referenca për shtetin e së drejtës në pjesën që ka të bëjë me zgjerimin bëhet pjesë në draft-konkluzionet e Samitit, i cili do të mbahet në Bruksel të enjten më 14 dhe të premten më 15 dhjetor.

Në veçanti, theksohet se: “Për sa i përket perspektivës së ardhshme të një Unioni të mëtejshëm të zgjeruar, si shtetet anëtare të ardhshme ashtu edhe BE-ja duhet të jenë gati në momentin e anëtarësimit. Puna nga të dyja palët duhet të vazhdojë paralelisht, duke siguruar që ritmi i zgjerimit të marrë parasysh kapacitetin e Bashkimit për të thithur anëtarë të rinj. Anëtarët e mundshëm duhet të shtojnë përpjekjet e tyre për reforma, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, në përputhje me natyrën meritokratike të procesit të anëtarësimit dhe me ndihmën e BE-së”.

Gjithashtu, në lidhje me Ukrainën dhe Moldavinë, nënvizohet se: “Këshilli Evropian vendos të fillojë negociatat e anëtarësimit me Ukrainën dhe me Republikën e Moldavisë“.

Së fundi, sa i përket marrëdhënieve euro-turke, në këtë samit nuk pritet diskutim i plotë dhe bazuar në projekt-konkluzionet thuhet se: “Këshilli Evropian vëren raportin e përbashkët të Përfaqësuesit të Lartë dhe Komisionit Evropian për gjendjen e BE-së, marrëdhëniet me Turqinë dhe do t’i rikthehet çështjes në një takim të ardhshëm të Këshillit Evropian”.

p.c. / dita