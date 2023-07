Beckam poston foto familjare, rrjeti duartroket detajin me vajzën

David Beckham, ish-futbollisti britanik me të kaluar në La Liga, është një nga emrat më të njohur për momentin për shkak të lëvizjeve të fundit që po bën në klubin që zotëron nga Los Angeles. Dhe është se, ish-i i Real Madridit po i mirëpret në grupin e tij lojtarët më të mirë që kanë kaluar nëpër FC Barcelona.

Vetëm pak ditë më parë, tifozët e Inter Miamit prisnin me padurim debutimin e Leo Messit, i cili nuk zhgënjeu duke shënuar një gol të mrekullueshëm nga gjuajtja e lirë. Për rëndësinë e asaj dite, në stadium u panë personazhe të mëdhenj amerikanë. Vetë Beckham është fotografuar me ta. Pronari i Inter Miamit publikoi disa fotografi së bashku me personazhet e famshëm të vendit, por ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen e ndjekësve të tij ishte fotografia në të cilën ai pozonte në fushën e gjelbërt të stadiumit me Victoria Beckham dhe fëmijët e saj. Detaji që nuk ka kaluar pa u vënë re tek përdoruesit e rrjetit ka qenë ‘veshja’ e zgjedhur nga vajza e vogël e Beckham, Harper Seven. Bukuroshja e vogël zgjodhi një fustan me lule dhe atlete, diçka që është duartrokitur shumë nga rrjetet për thjeshtësinë e garderobës së tyre.