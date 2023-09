Begaj ngushëllon për vdekjen e ish-presidentit Napolitano: Shqiptarët do ta kujtojnë gjithmonë!

Presidenti Bajram Begaj ka përcjellë një mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të ish-president italian Giorgio Napolitano.

“I shpreh ngushëllimet më të thella familjes së Presidentit Giorgio Napolitano, miqve të tij dhe gjithë popullit italian. Shqiptarët do ta kujtojnë gjithmonë për mbështetjen e tij të për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Pushoni në paqe”, shkruan Begaj.

Edhe Papa Françesku shprehu ngushëllimet e tij ndaj familjes së Giorgio Napolitanos për vdekjen e ish-Presidentit italian.

Në një mesazh drejtuar ish-zonjës së parë Clio Bittoni Napolitano, Papa Françesku shkroi se ai ishte shumë mirënjohës ndaj ish-Presidentit italian, ku ky i fundit kishte treguar pasionin e tij të sinqertë ndaj jetës politike italiane, raporton media italiane Tgcom24.

Në shkrimin e tij ai kujtoi gjithashtu edhe takimet e tij së bashku me ish-Presidentin italian, i cili kishte vlerësuar humanitetin dhe largpamësinë e tij për të bërë zgjedhje të rëndësishme.

“Vdekja e bashkëshortit të saj ka ngjallur tek unë ndjenja emocioni dhe njëkohësisht mirënjohje për këtë burrë shteti, i cili në kryerjen e roleve të larta institucionale tregoi cilësi të mëdha intelekti dhe pasion të sinqertë për jetën politike italiane, si dhe interes të zjarrtë për fatet e kombeve. Kujtoj me mirënjohje takimet personale që kam pasur me të, gjatë të cilave vlerësova humanitetin dhe largpamësinë e tij për të bërë drejt zgjedhjet e rëndësishme. Sidomos në momente delikate për jetën e vendit, me synimin e vazhdueshëm për të promovuar unitetin dhe harmoninë në frymën e solidaritetit, të gjallëruar nga kërkimi i së mirës së përbashkët. Dua të shpreh afërsinë time me ju, fëmijët tuaj dhe familjen tuaj, duke u siguruar që t’ju kujtoj në lutje. Në ngushëllimet e mia, unë lutem që ju dhe për të dashurit tuaj të gjejnë ngushëllim për humbjen e njeriut të zemrës”, tha Papa.