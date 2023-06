Bëhuni gati, po vjen “Mercenarët 4”! Bashkohen Stallone, Statham, Megan Fox, Andy Garcia, 50 Cent… (Trajler)

“Expendables 4” synon shumë lart në trailerin e tij të parë zyrtar. Pas gati dhjetë vjetësh, licenca mitike do të bashkojë sërish heronjtë e mëdhenj të aksionit, për një kërcim të ri plot koreografi të pamundura. Ne shohim Stallone dhe Statham duke i dhënë gjithçka, ndërsa personazhet e rinj, si ai i luajtur nga Megan Fox, bëjnë debutimin e tyre përkrah tyre.

Filmi, i cili rikonfirmon daljen e tij më 22 shtator në kinema, do të bashkojë “një brez të ri yjesh” në një film “të shtyrë nga adrenalina”. “Të armatosur me çdo armë që mund të kenë në dorë ose aftësi për t’u përdorur, Mercenarët janë linja e fundit e mbrojtjes së planetit dhe ekipi që thirret kur opsionet e tjera dështojnë. Por anëtarët e rinj të ekipit me stilet dhe taktikat e tyre krejt të reja do t’i japin një kuptim krejtësisht të ri termit “gjak i freskët”.

Siç thamë, Sylvester Stallone (Barney Ross) dhe Jason Statham (Lee Christmas) do të udhëheqin përsëri formacionin e interpretuesve midis veteranëve dhe të ardhurve. Një tjetër nga ata që do të kthehen do të jetë Dolph Lundgren në rolin e tij si Gunner Jensen. Ata do të pasohen nga Megan Fox, Tony Jaa, Andy Garcia, 50 Cent, Randy Couture dhe Iko Uwais, ndër të tjera. Nga ana tjetër, regjia e filmit do të jetë nga Scott Waugh.

Traileri tashmë i bën të qarta synimet që Stallone kishte parashikuar pas publikimit të këstit. Gjatë një interviste pas publikimit të saj, aktori tregoi se nëse do të bëhej një çerek, do ta bënin duke rritur moshën e rekomanduar për ta parë. “Mendoj se ishte një llogaritje e gabuar e tmerrshme nga ana e të gjithëve duke u përpjekur për të arritur një audiencë më të madhe, sepse duke e bërë këtë ju reduktoni dhunën që audienca pret. Jam i sigurt që nuk do të ndodhë më”, shpjegoi ai.