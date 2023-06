Biden habit audiencën, mbyll fjalimin për kontrollin e armëve me frazën “Zot ruaj Mbretëreshën” (VIDEO)

Presidenti Joe Biden është sërish në qendër të vëmendjes, ndërsa në të gjitha mediat botërore dhe në rrjetet sociale po qarkullon një video e tij, ku në mbyllje të një fjalimi tha ‘Zoti e ruajt mbretëreshën’.

Biden po fliste në Samitin Kombëtar të Komuniteteve më të Sigurta në Konektikat, duke bërë thirrje për ligje më të ashpra për kontrollin e armëve, kur ai ngatërroi audiencën dhe e mbylli fjalimin e tij me frazën:

“Në rregull? Zoti e ruaj Mbretëreshën”. (God Save dhe Queen).

Zëvendës-sekretarja kryesore e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Dalton, më vonë iu përgjigj gazetarëve duke thënë se presidenti “po i komentonte dikujt në turmë”.

Monarku aktual i Mbretërisë së Bashkuar është Mbreti Charles III, pasi nëna e tij, Mbretëresha Elizabeth II, vdiq në shtator. “God Save the Queen” është gjithashtu një këngë nga Sex Pistols.

President Biden ends gun control speech in Connecticut by saying 'God save the Queen, man.'pic.twitter.com/3jdKqarg9m

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 16, 2023