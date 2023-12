Biden: Izraeli po humbet mbështetjen ndërkombëtare me bombardimet pa ndalim në Gaza

Presidenti amerikan, Joe Biden i dërgoi një mesazh kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu për taktikat që ai po ndjek me bombardimet në Rripin e Gazës.

“Ata kanë filluar ta humbin atë mbështetje,” tha Biden në një mbledhje fondesh për fushatën në Uashington. Biden shtoi se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duhet të ndryshojë qeverinë e tij të linjës së ashpër. “Ai është një mik i mirë, por unë mendoj se ai duhet të ndryshojë,” tha kreu i Shteteve të Bashkuara.

Presidenti amerikan theksoi gjithashtu se kryeministri izraelit nuk mund t’i thotë “jo” një shteti palestinez në të ardhmen.

Ndërkohë, Netanyahu më parë tha se Izraeli dhe aleatët e tij nuk bien dakord se kush duhet të marrë kontrollin e Gazës pasi të përfundojë lufta. “Gaza nuk do të jetë as ‘Hamastan’ as ‘Fatah-stan’. Dua të sqaroj qëndrimin tim: Nuk do ta lejoj Izraelin të përsërisë gabimin e Oslos”, tha kryeministri izraelit.

