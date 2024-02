Biden letër Vuçiçit: SHBA do të angazhohet në normalizimin e marrëdhënieve Serbisë-Kosovë

Joe Biden, Presidenti i SHBA-ve ka dërguar i ka dërguar një letër ditën e sotme Presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç në kuadër të ditës së shtetësisë së Serbisë.

Biden në letrën e tij inkurajon Serbinë të ecë përpara në rrugën e paqes dhe të stabilitetit.

Nga ana tjetër Biden ka theksuar se SHBA do të angazhohet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, edhe i kërkon kësaj të fundit që të dënojë sulmet e Rusisë në Ukrainë.

"Me zgjedhjet pas jush, inkurajoj Serbinë të ecë përpara në promovimin e paqes dhe stabilitetit në të gjithë rajonin dhe të ndërmarrë hapa proaktivë, duke përfshirë kompromisin kur është e nevojshme, në mënyrë që të normalizohen shpejt marrëdhëniet me Kosovën përmes dialogut nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë ngushtë me ju, Prishtinën dhe partnerët tanë të Bashkimit Evropian për të arritur këtë qëllim të rëndësishëm. Është e rëndësishme që të mbetemi të bashkuar në mbështetjen e Ukrainës dhe ta dënojmë luftën brutale të Rusisë.", shkruhet në letrën e Biden.

