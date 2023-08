Bolonja ndal Juventusin, Vlahoviç u shpëton nderin në fund. Edhe Fiorentina-Lecce ndajnë pikët

Juventus-Bologna ndajnë pikët në takimin e javës së dytë të Serie A. Pas fitores ndaj Udineses javën e parë, Juve ngec në shtëpi në përballjen me Bolognan.

Ishte Ferguson ai i cili zhbllokoi sfidën në minutën e 24’ pas asistit të Zirkzee dhe kaloi miqtë në avantazh. Në fraksionin e dytë, më saktë në minutën e 52’ Vlahovic gjeti rrugën drejt rrjetës, por ai gol u anulua për pozicion të parregullt të Rabiot.

Megjithatë në minutën e 80’ sulmuesi e gjeti sërish rrugën drejt rrjetës, duke i dhënë barazimin ekipit të Allegrit. Pas këtij takimi Juventus renditet në vend të katërt me katër pikë, teksa Bologna merr pikën e parë dhe renditet në vend të 14.

Fiorentina-Lecce po ashtu ndajnë pikët në këtë javë të dytë të Serie A. Vendasit morën avantazhin në minutën e 3’ me Gonzalez, ndërsa në minutën e 25’ Duncan dyfishoi avantazhin e “violëve”. Fraksioni i sytë solli një tjetër “panoramë”, me miqtë që reaguan mirë dhe ngushtuan diferencën me Rafia në minutën e 49’, ndërsa në minutën e 76’ Krstovic barazoi për Lecce-n.

Pas kësaj jave Fiorentina renditet në vend të tretë me katër pikë, teksa Lecce, ku militojnë edhe shqiptarë, pozicionohet në vend të pestë po me katër pikë. /Supersport/