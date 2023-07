Bota digjet dhe përmbytet, Suedia gjobit aktivisten Greta Thunberg për protestat: Kriza klimatike nuk u intereson…

Një tjetër kapitull në luftën për planetin e Greta Thunberg. Aktivistja 20-vjeçare suedez e klimës është dënuar me gjobë financiare për mosbindje ndaj Policisë, për refuzimin e zbatimit të urdhrave të saj gjatë një proteste në Malmö (Suedi). Thunberg dhe grupi mjedisor Take Back the Future paralizuan disa kamionë me naftë. Greta u arrestua së bashku me tre persona të tjerë. Ishte 19 qershori.

“Prokurori ka ngritur padi kundër një gruaje të re që ka ndërprerë trafikun”, thuhet në një deklaratë të sistemit të drejtësisë suedeze, e cila më 24 korrik dha një dënim: 30 gjoba ditore prej 50 korona suedeze (130 euro në total) dhe një tjetër prej 1000 korona (87 euro). Aktivistja ishte deklaruar e pafajshme në gjyq. Megjithatë nuk do të apelojë vendimin. “Ne definitivisht nuk do të tërhiqemi nga kjo. Ne e dimë se nuk mund ta shpëtojmë botën duke ndjekur rregullat, sepse rregullat duhet të ndryshohen, kjo është arsyeja pse ne zgjodhëm të bllokojmë cisternat. Nuk ka ligje që na mbrojnë nga lakmia,” tha Thunberg para kamerave ndërsa u largua nga gjykata.

Sapo u largua nga gjykata, Thunberg u kthye në portin e Malmö për të bllokuar trafikun e shoqëruar nga 15 persona. “Besoj se po përballemi me një emergjencë klimatike që kërcënon jetën, shëndetin dhe pronën. Njerëz të panumërt janë në rrezik”, shkroi ajo në Oljehamnen për mediat suedeze, të cilat e pyetën se pse ishte kthyer menjëherë pasi u dënua nga drejtësia: “Kriza klimatike nuk u intereson, kështu që nuk më dekurajon”.

“Ne besojmë se rezistenca duhet të vazhdojë dhe të bllokojë hyrjen dhe daljen e karburanteve fosile”, tha Irma Kallstrom, një zëdhënëse e Take Back the Future, për gazetën suedeze Aftonbladet. Greta u evakuua sërish nga Policia suedeze dhe mbetet të shihet nëse do të gjykohet sërish për këtë veprim të ri.

Greta Thunberg u bë e famshme në vitin 2018, kur u bë një nga drejtueset e lëvizjes rinore kundër ndryshimeve klimatike. Ai është një fytyrë e njohur dhe kohët e fundit ka marrë pjesë në protesta të shumta në mbarë planetin. Po këtë vit ajo u arrestua në Lutzerath (Gjermani) kur u përpoq të parandalonte prishjen e një qyteti për të zgjeruar një minierë qymyri. Thunberg përballet me drejtësinë shumë herë, por lufta e saj vazhdon…