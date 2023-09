Britney Spears dhe pasioni i çuditshëm i saj për thikat… (VIDEO)

Gushtin e kaluar, divorci i Britney Spears dhe Sam Asghari u konfirmua pas 14 muajsh martesë dhe gjashtë vjet lidhje. Prej kohësh, profili i saj në Instagram është mbushur me publikime me kërcime të ndryshme për çdo ditë të javës me qëllim që të tregohet ashtu siç është, pa kushte, por video e parafundit e saj ka shqetësuar të gjithë ndjekësit dhe ka bërë bujë të madhe.

Pas ndarjes me modelin, artistja u shpreh se po vepronte e fortë në rrjetet sociale, një vend që e përdor si mjet për të riparuar emocionet e saj: “Për shumë kohë kam vepruar fuqishëm dhe Instagrami im mund të duket i përsosur. Por kjo është larg nga e vërteta, dhe mendoj se të gjithë e dimë këtë”, tha ajo.

Në kërcime përdor të gjitha llojet e këngëve dhe stileve muzikore që e ndihmojnë të kalojë kohën dhe të largojë stresin. Por e parafundit që ka ndarë me ndjekësit këtë të martë ka tërhequr vëmendjen, pasi kanë hyrë në veprim disa thika, konkretisht dy, nga një në secilën dorë. Sipas këngëtares, “Sot kam filluar të luaj në kuzhinë me thika!!”, ka premtuar ajo. “Mos u shqetësoni, nuk janë thika të vërteta! Halloween është së shpejti!!!”, ka festuar më tej.