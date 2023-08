Buckingham Palace po kërkon punëtor, paga 50 mijë sterlina në vit!

Të kërkosh një punë të re nuk është gjithmonë e lehtë. Kushtet ekonomike, vendndodhja e së njëjtës apo mundësitë e rritjes në kompani janë disa nga variablat që punëtorët marrin parasysh kur paraqesin kandidaturën e tyre ose jo për një punë të caktuar. Miliona oferta pune publikohen çdo vit, megjithëse ka disa të rëndësishme.

Ky është rasti në fjalë, me asgjë më pak se Buckingham Palace, rezidenca e mbretit të ri të Anglisë, Charles III, në kërkim të një punëtori të ri. Shtëpia Mbretërore Britanike, siç botohet nga gazeta Mirror, është në kërkim të një eksperti për emetimet e karbonit, pozicion për të cilin ofron një pagë vjetore prej 50 mijë sterlinash (me kursin aktual rreth 58 mijë euro).

Oferta e punës në fjalë është si më poshtë. “Detyrat e (kandidatit) do të përfshijnë ofrimin e gjurmimit të të dhënave të gjurmës së karbonit, raportimin dhe punën për të përmirësuar saktësinë e të dhënave për të gjitha emetimet e kompanisë.” Njoftimi tregon se aspektet kryesore të rolit do të rrotullohen rreth emetimeve të gazeve serrë të Buckingham-it, megjithëse ai “ka gjasa të zgjerohet në iniciativa të tjera mjedisore, sociale dhe qeverisëse që ju do të ndihmoni në drejtimin”.