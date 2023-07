Burri dërrmohet në stërvitje, modelja shijon të mirat e Bora-Bora, me poza joshëse dhe patate të skuqura…! (VIDEO)

Vetëm pak ditë më parë Mishel Gerzig dhe Thibaut Courtois thanë ‘po, dua’. Tani, disa ditë më vonë, çifti kanë shijuar një muaj mjalti idilik, në një nga vendet më të bukura në botë: Bora Bora, në Polinezinë Franceze.

Ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen e tifozëve madrilenë, ka qenë videoja e fundit e shpërndarë nga modelja izraelite, në të cilën tregon se si, pavarësisht se po shijon pushimet e merituara, Courtois po dërrmohet për të arritur maksimumin me Real Madridin. Kurse ajo shijon të mirat e ishullit luksoz dhe të shumëfrekuentuar, me poza joshëse, patate të skuqura me salcë pikante dhe fruta ekzotike.