Buxheti 2024: Sa para shkojnë për pagat dhe pensionet, ja rritja e parashikuar

Qeveria shqiptare pret që ekonomia të zgjerohet 3.8 % vitin e ardhshëm. Ky është parashikimi i buxhetit të dorëzuar në Kuvend për vitin 2024. Buxheti konsideron rritjen e pagave mesatarisht në 900 euro, si një prej shtyllave më të rëndësishme, duke caktuar për to një faturë me vlerë 105 mln euro. Në pjesën e sistemit të pagesave ofrohen edhe 73 mln euro për pensionistët, për indeksim dhe bonus pensionesh, 48 mln euro për kompensimin e pronarëve dhe 11 mln euro për dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve politikë.

Të ardhurat buxhetore në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto për periudhën 2024-2026 parashikohen të rriten në vlerën mesatare prej 27.8% të PBB, nga 27% në vitet 2019-2022. Në vitin 2024, të ardhurat totale të buxhetit të shtetit parashikohen të arrijnë 6.4 miliardë euro, nga këto, të ardhurat tatimore 6 miliardë. Krahasuar me vitin që po mbyllet, të ardhurat totale të buxhetit pritet të rriten me 185 mln euro.

