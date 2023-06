Çalon sërish siguria, vetëm 20 minuta pas nisjes së provimit, del edhe teza e gjuhës dhe letërsisë

Pavarësisht masave të marra, Ministria e Arsimit dhe Sportit nuk po ja del dot të mbrojë sigurinë e provimeve të Maturës Shtetërore 2023.

Rrjedhja e informacionit ka vijuar edhe sot në provimin e dytë që po zhvillohet aktualisht në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë.

Vetëm 20 minuta nga nisja e provimit është publikuar në rrjetet sociale një nga variantet e testit. Ka qenë pikërisht portali “Studentët denoncojnë” që ka publikuar në Instagram variantin A dhe B të këtij provimi.

Lidhur me këtë problematikë, një ditë më parë ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi, deklaroi se publikimi i tezës së provimit të parë të gjuhës së huaj nuk e cënoi procesin, teksa shtoi se vijojnë hetimet për të gjetur përgjegjësit të cilët publikuan tezat e provimit të anglishtes.

“Fakti që teza dhe deklarohet për herë të parë nga e njëjta dorë na bën të dyshojmë se është e inskenuar pikërisht për ta vënë në dyshim procesin. Testi ka dalë 30 minuta pas fillimit të provimit, nuk ka asnjë informacion që testi të hyjë i zgjidhur”, tha Kushi një ditë më parë.

Maturantëve u mbeten dhe 2 provime të tjera për të kryer, ai i Matematikës që do të zhvillohet në datën 13 qershor, si dhe provimi i fundit i lëndës me zgjedhje, që do të zhvillohet më 19 qershor.

Varianti A i tezës së publikuar

p.k\dita