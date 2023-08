Chelsea gjen fitoren e parë, mund skuadrën e sapongjitur në Premier

Chelsea-Luton “çelën” javën e tretë të Premier League, me “blutë” e Londrës që marrin fitoren e parë të sezonit, ndërsa bindën me rezultatin 3-0 ndaj Luton në “Stamford Bridge”, ndërsa skuadra e sapongjitur në elitën e futbollit anglez vazhdon të vuajë mungesën e pikëve.

“Blutë” e Londrës zhbllokuan sfidën në minutën e 17’ me Sterling dhe bënë që pjesa e parë të mbyllej me rezultatin 1-0. Ndërsa në minutën e 69’ Sterling gjeti sërish rrugën drejt rrjetës, duke thelluar avantazhin dhe duke u dhënë siguri vendasve. Ishte Jackson ai i cili vulosi rezultatin e këtij takimi, ndërsa në minutën e 75’ realizoi golin e tretë për skuadrën e Pochettinos.

Në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 3-0, me Chelsean që renditet në vend të tetë me katër pikë, teksa Luton qëndron në vend të fundit me zero pikë.

Golat:

Në minutën e 17’ Rahem Sterling dhuroi spektakël, duke kaluar lehtësisht mbrojtësit e Luton dhe e dërgoi topin në rrjetë me një super goditje, duke i dhënë avantazhin ekipit të tij. Në minutën e 69’ i asistuar nga Gusto, Sterling realizon golin e dytë për “blutë” e Londrës. Në minutën e 75’ Jackson shënon golin e tretë për Chelsean. /Supersport/