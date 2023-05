Çmenduria e Ikardit, i ble vetes makinën më të shtrenjtë në botë! (çmimi marramendës dhe marka)

Mauro Icardi sapo ka fituar kampionatin me Gallatasarajin në Turqi dhe jo vetëm kaq. Argjentinasi i ka befasuar të gjithë ndjekësit e tij në Instagram, me fotografitë e dhuratës së tij më të fundit për veten, një “Rolls Royce Boat Tail”, e cilësuar si makina më e shtrenjtë në botë.

Me një çmim nga 23-25 milionë euro, ky automjet është një vepër e inxhinierisë automobilistike të punuar me dorë, pa u kursyer në luks dhe me një dizajn plotësisht të personalizuar.

“Rolls Royce Boat Tail” është një kabrio me dy dyer me një dizajn shumë të veçantë. Tipari më i spikatur i këtij modeli është pjesa e pasme në formë “bishti i varkës” (prandaj ka këtë emër), i cili i jep një pamje të hijshme dhe të efektshme. Dizajni i pasmë është frymëzuar nga makinat klasike luksoze dhe jahtet e vjetra, dhe përmban një derë të pasme të palosshme që zbulon një seksion ruajtjeje me porosi për sendet personale të pronarëve.

Brendësia e Boat Tail është po aq mbresëlënëse dhe e dizajnuar me detaje të shkëlqyera. Ajo përmban një konfigurim të personalizuar të ndenjëseve për dy, me materiale të cilësisë më të lartë dhe mjeshtëri të përpiktë.