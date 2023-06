Çmimi i madh i Kanadasë, shkëndija në bokse mes Hamilton dhe Alonso

Gara e Kanadasë në Formula 1 ka nisur ‘e nxehtë’ dhe me emocione, ku nuk kanë munguar as incidentet. Në xhiron e 12-të, Verstappen, Hamilton dhe Alonso hynë në gropa duke përfituar nga ‘makina e sigurisë’, e shkaktuar nga një aksident nga Russell dhe Fernando, me një ndalesë më të mirë, ishte gati të kalonte Lewis në rrugën e garazhit.

Anglezi doli nga gropa në mënyrë agresive për të shmangur humbjen e pozicionit dhe Fernando duhej të frenonte për të shmangur goditjen, diçka për të cilën FIA mund të hetonte anglezin për një manovër të pasigurt.

FIA nuk e penalizoi Hamiltonin dhe Alonso e kaloi britanikun në xhiron e 22-të, me një parakalim të madh në kthesën e fundit.