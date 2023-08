Çoi Anglinë e femrave në finale, tani mund të bëhet trajnerja e parë në histori e kombëtares së futbollit për meshkuj!

Sipas informacioneve nga ‘Estadio Deportivo’, ndër opsionet e ndryshme që Federata Angleze e Futbollit po mendon për të zëvendësuar Gareth Southgate është trajnerja aktuale e ekipit të femrave, Sarina Weigman, e cila ka arritur të çojë ekipin e saj në finalet e Kupës së Botës për femra 2023.

Gareth Southgate, i cili e mori drejtimin në vitin 2016, ka një kontratë që zgjat deri pas Euro 2024 dhe Federata Angleze e Futbollit (FA) tashmë po shqyrton zëvendësuesit e mundshëm. Një nga emrat që kanë hyrë në bisedë ka qenë trajnerja aktuale e ekipit anglez të femrave, Sarina Weigman, e cila udhëhoqi Anglinë drejt fitores në Euro 2022 dhe finales së këtij Botërori kundër Spanjës.

Arritjet e saj të pabesueshme si trajnere kanë bërë që FA ta konsiderojë atë të udhëheqë ekipin e meshkujve në të ardhmen. Në këtë drejtim, presidenti ekzekutiv i FA, Mark Bullingham, ka theksuar se zgjedhja e pozicionit do të bëhet në bazë të aftësive dhe kualifikimeve të trajnerit, pa marrë parasysh gjininë.

“Përgjigja jonë është se ai duhet të jetë personi më i mirë për këtë punë. Sarina po bën një punë të shkëlqyer dhe ne shpresojmë që ai të vazhdojë kështu për një kohë të gjatë. Mendoj se Sarina mund të bëjë çfarë të dojë në futboll”, shpjegoi menaxheri.

Sipas Milenio, në një artikull të botuar në vitin 2017, janë regjistruar gjithsej 2 femra që kanë drejtuar ekipet profesioniste të futbollit për meshkuj: Helena Costa, për Clermont në divizionin e dytë francez, megjithëse dha dorëheqjen përpara se të drejtonte ndeshjen e saj të parë dhe Hilda Ordóñez, për Sport Boys Warnes nga Santa Cruz de la Sierra në divizionin e dytë të Bolivisë.

Nëse Sarina Weigman do të përfundonte në krye të ekipit të “tre luanëve”, ajo do të ishte gruaja e parë në historinë e sportit që do të drejtonte një ekip absolut të futbollit për meshkuj, një moment historik.