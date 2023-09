Cristiano Ronaldo nuk heq dorë, kërkon me çdo kusht të marrë nga Juventus 19.5 milionë eurot e tij

Beteja ligjore mes Juventusit dhe Cristiano Ronaldos vazhdon. Portugezi, i cili nuk dëshiron të heqë dorë nga 19.5 milionë euro, pagat e prapambetura, siç dihet e ka sjellë klubin e Juventusit para Bordit të Garancive të Coni.

Seanca e radhës është caktuar me 4 tetor, kur sulmuesi do të rikthehet për të sfiduar ish-klubin e tij larg fushës së lojës. Shifra në fjalë ka të bëjë me manovrën e dytë të pagave të kryer në atë kohë (2020-21) nga drejtuesi i menaxhimit Andrea Agnelli, në marrëveshjen e hartuar nga dy palët e përfshira, 38-vjeçari do të kishte hequr dorë nga një pjesë e pagës së tij të madhe, me kusht që të kthehej më vonë.

Rikthimi, sipas asit portugez, nuk ka ndodhur kurrë. Prandaj lëvizja e CR7 përpara Bordit të Garancisë Coni nuk ndalet.

Manovra e pagave të “Zonjës së Vjetër” kishte një objektiv të qartë, të lehtësonte një buxhet shumë të rëndë, të rënduar edhe nga dëmi i pandemisë.

Tani do t’u mbetet gjyqtarëve të vërtetojnë të vërtetën, ku sipas thashethemeve që qarkullojnë ditët e fundit, Juventusi shfajësohet nga një dokument i nënshkruar nga vetë Ronaldo në vitin 2021, pak para përfundimit të merkatos së verës. Dokument në të cilin portugezi deklaroi se ai nuk kishte më asnjë problem me Juventusin dhe se klubi nuk do të duhej të kthente asgjë.

p.k\dita