Dave Batista zbulon ‘fatin e keq’ që e pengoi tre herë, që të futej në “Hall of Fame”!

Sezoni i WrestleMania karakterizohet, ndër të tjera, nga ceremonia e Hall of Fame, ku çdo vit prezantohen emra të mëdhenj nga historia e WWE (Keçit). Ndër legjendat më të përfolura të viteve të fundit, spikat emri i Dave Bautista-s (njëkohësisht aktor në Hollivud), i cili dukej se më në fund do të merrte unazën e tij këtë vit.

Kompania tashmë u përpoq ta prezantonte atë në edicionin 2020, por u shty për shkak të krizës shëndetësore të shkaktuar nga epidemia e COVID-19. Në fund të fundit, ceremonia u regjistrua në vitin 2021 në WWE ThunderDome, por Batista nuk ishte në gjendje të merrte pjesë për shkak të angazhimeve të mëparshme.

Më vonë, në mars të po atij viti, Batista deklaroi si vijon: “Me kërkesën time, ata ranë dakord të më prezantojnë në një ceremoni të ardhshme ku mund të falënderoj siç duhet fansat dhe njerëzit që bënë të mundur karrierën time”. Vetë Batista vuri në dukje në një intervistë të mëvonshme se ai shpresonte se mund të futej në Hall of Fame si pjesë e klasës së vitit 2023, por as kjo nuk ndodhi.

Ndërkohë, në një intervistë të re për CoolKicks, Batista zbuloi se duhej të ishte inkuadruar këtë vit, por edhe një herë angazhimet e mëparshme e penguan të merrte pjesë në ceremoni, në këtë rast sepse ishte duke xhiruar një film në Afrikën e Jugut.

“Jo. Unë isha në Afrikën e Jugut. Do të futesha në Hall of Fame, por po xhiroja një film. Nuk mund të largohesha,” u përgjigj ai kur u pyet nëse kishte marrë pjesë në WrestleMania të këtij viti në Los Angeles.

Më në fund, ishte Rey Mysterio ai që drejtoi klasën e vitit 2023. Bashkë me të u prezantuan edhe The Great Muta, Stacy Keibler, Andy Kaufman dhe Tim White. Do të jetë e nevojshme të shihet nëse programi i Batista-s vitin e ardhshëm e lejon atë, më në fund, të zërë vendin e tij të merituar në Hall of Fame WWE.