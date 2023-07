Dembele me një këmbë jashtë Barcelonës

Barça fillon të pranojë se Ousmane Dembélé do të jetë lojtar i PSG-së para 1 gushtit. Klubi ka pranuar se klubi parizian ka kërkuar leje këtë të shtunë për të negociuar me lojtarin dhe me klubin, ndonëse shkëmbimi i e-maile-ve me drejtorin e futbollit, Mateu Alemany, erdhi nga prapa. Edhe pse deri këtë të shtunë klubi kishte shpresa se lojtari do të qëndronte, ato janë zbehur. Përveç kësaj, gjithmonë sipas Barçës, PSG ka ngritur ofertën për anësorin, i cili gjithashtu do të marrë një majë të mirë nga operacioni, pasi nga klauzola prej 50 milionësh, ata marrin 25%.

Kështu, situata tani në Dallas është si vijon: Barça tashmë e di që PSG do të depozitojë klauzolën dhe gjithçka është në dorën e lojtarit. Vetëm refuzimi i tij për të shkuar në Paris do ta lejonte të vazhdonte te Barça, diçka që duket shumë e vështirë. Barça i referohet klauzolës së përfundimit dhe madje luan me kohën në rast se PSG nuk arrin në kohë, për shkak të procedurave burokratike, për ta bërë atë efektive.

Por duket se nuk ka kthim prapa dhe se lojtari, ashtu si Neymar gjashtë vite më parë, do të largohet nga Barça në turne. Paradokset e fatit, Dembélé ishte lojtari që zëvendësoi Neymarin te Barça….Këto janë orë vendimtare në Dallas për të ardhmen e francezëve. Informacioni i publikuar nga AS këtë të premte ka marrë formë me ditët dhe PSG ka bërë presion në të djathtën ekstreme për të zëvendësuar Kylian Mbappé. Nëse asgjë nuk e rregullon, PSG do të aktivizojë klauzolën e përfundimit prej 50 milionë para se ajo të shumëzohet me dy më 1 gusht.

Barça argumenton se ata i paraqitën atij një ofertë rinovimi dhe përmirësimi për katër sezonet e ardhshme (deri në vitin 2027) që iu përgjigj agjentit, Moussa Sissoko, me një kundërofertë të paarritshme për klubin e Barçës. PSG do ta kishte ngritur ofertën të njëjtën të dielë, gjithmonë sipas burimeve të Barçës.