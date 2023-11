“Dërgoj 6 mijë emigrantë në vit në Angli”, media britanike vjen në Tiranë dhe takon kontrabandistin: Biznesi nuk ka qenë kurrë më i mirë, fitoj…

Mediat britanike i janë rikthyer sërish çështjes së klandestinë shqiptar dhe trafikimit të tyre përmes kanalit me gomone.

Gazetarët e “Express” kanë mbërritur në Tiranë, ku kanë folur nga afër me një kontrabandist, i cili ka deklaruar se nga ky aktivitet përfiton 50 mijë paund në vit.

“Ky biznes nuk ka qenë kurrë më i mirë për ata që përfitojnë nga kalimet me anije të vogla”, ka deklaruar Dini, pseudonimi i kontrabandistit shqiptar.

Ai pohoi se në ditët janë 200 – 500 emigrantë shqiptarë që e kontaktojnë atë për të rregulluar udhëtime të paligjshme në Britani.

Barazia kryesore, tha Dimi për Express britanik, është perceptimi se Britania është e pasur dhe shuma të mëdha mund të fitohen nga puna, veçanërisht për ata që dëshirojnë të punojnë në fermat e kanabisit.

“Të gjithë njerëzit duan Anglinë sepse Anglia ka para”, tha ai. “Ata vijnë sepse duan të punojnë në shtëpitë e drogës [fermat e kanabisit] ose ngaqë kanë familjarë.”

“Unë kurrë nuk e kam numëruar numrin e personave që shkojnë në Angli, por është i lartë, ndoshta 6,000 vitin e kaluar”, shtoi ai.

Gazeta britanike thotë se kontrabandisti shqiptar i shikon me skepticizëm shifrat e nxjerrë nga qeveria britanike, e cila thotë se numri i emigrantëve që kalojnë kanalin ka rënë.

Ai nuk po sheh ndonjë rënie në numrin e njerëzve që rrezikojnë gjithçka për të udhëtuar në Britani, shkruan gazeta.

“Ndoshta diçka ka ndryshuar në strategjinë e Anglisë [në vitin 2022], kjo është arsyeja pse ata u kapën. Por ishte i njëjti numër [arritja në MB në 2023 si] në vitet e fundit”, ka thënë shqiptari.

Duke përshkruar mënyrën në të cilën funksionon sipërmarrja e tij kriminale, Dini konfirmoi shumë nga gjetjet e një hetimi të mëparshëm të fshehtë të Express për kontrabandën, i cili zbuloi se operacionet po drejtoheshin nga Britania e Madhe dhe përdorte mediat sociale për të tregtuar shërbimet e tyre për shqiptarët që dëshironin të bënin udhëtimin e rrezikshëm.

“Unë kam dy role”, shpjegoi ai. “Unë marr paratë nga familjet e emigrantëve që kanë arritur në Britani dhe flas me klientët në mediat sociale që duan të shkojnë në Angli nga Shqipëria. Kam kontakte në Angli, të cilët janë miqtë e mi, dhe flas me kurdët në Francë të cilët organizojnë kalimet me anije.”

Dini, i cili thotë se u bë një kontrabandist ndërsa miqtë organizonin kalime nga Britania, shpjegoi se ai mblodhi informacione të hollësishme personale për migrantët, të cilat u përdorën nga bandat kurde për të identifikuar saktë klientët që paguanin dhe për të siguruar që askush të mos shmangte tarifën prej 4000 £ për udhëtimin.

Pagesa duhet të bëhet vetëm pasi udhëtimi të ketë përfunduar me sukses, kështu që ne i kërkuam Dinit se si ata që mbaheshin në objektet e Forcave Kufitare po arrinin të kontaktonin trafikantët për të konfirmuar një ulje të sigurt.

“Nuk më pëlqen të jap shumë detaje për pagesën”, u përgjigj ai. “Nuk do të doja t’i përgjigjem kësaj pyetjeje. Kontaktet e mia në Angli janë të njohura. Do të doja ta kapërceja këtë pjesë.”

Dini përsëriti disa herë pretendimin se kalimet e tij në Kanal ishin “të sigurta”.

“Nga llogaritë e mia bëj postime duke thënë ‘këtë ditë do të shkojmë me varkë në Angli, më shkruani për detajet’. Videot bëhen virale në një moment dhe njerëzit fillojnë të më kontaktojnë.

Unë drejtoj tre profile të ndryshme, njëri ka 3,000 ndjekës, tjetri 10,000 dhe i treti ka 11,000.

Kam klientë nga të gjitha kategoritë, familje, 16-vjeçarë dhe burra që duan të shkojnë në Angli për të ndryshuar jetën e tyre.”

Ndërsa Dini pranoi se ndjekja penale nga autoritetet ishte një rrezik, frika që e shqetëson vërtet është hakmarrja nga familjet e atyre që ai trafikon nëse ndodh më e keqja.

Ai shtoi: “Nëse diçka shkon keq në varkë, është një problem i madh për mua, sepse nëse një person vdes, familja e tij do të përpiqet të më gjejë. Ato familje mund të më vrasin dhe të thonë ‘t’i këtë me fëmijën tim’.

Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë, të paktën për mua, por një ditë mund të ndodhë. Ekziston një rrezik sa herë që hipin në barkë, sepse gjithmonë ka më shumë njerëz sesa duhet të jenë. Ky lloj biznesi është shumë i ndërlikuar. Është e organizuar mirë, unë jam vetëm një pjesë e saj. Ka shumë njerëz që marrin vendime dhe organizojnë detaje të tjera.”

Express UK