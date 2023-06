DËSHMIA: Sa është paguar Alma Kaçi për videon me Safet Gjicin! Mero Baze nxjerr shifrën e parë: “Kaq lekë i dha…”

Anslisti Mero Baze ka bërë sot një deklaratë të fortë. Ai thotë se Sali Berisha është në qendër të inskenimit dhe provokimit të skandalit seksual të Safet Gjicit dhe se ai vetë ka “parë personalisht fakte që tani janë në duart e grupit hetimor, të cilat implikojnë rëndë Sali Berishën qysh nga data 3 qershor”.

Një ish-drejtues i SHISH që tani punon në Kukës, ka marrë pjesë aktive në këtë skenar, sipas Bazes.

Vajza ja ka çuar materialin me USB “dhe ai e ka filmuar atë nga ekrani, në pamundësi për ta kopjuar. I ka dhëne fillimisht vetëm 50 mijë lekë të vjetra për naftën deri në Kukës, me premtimin se të tjerat do t’i marrë më pas….”.

Baze shkruan se pas kësaj, në datën 9 qershor vajza është rikthyer në zyrën e Sali Berishës me filmimin me vete.

n.s. / dita