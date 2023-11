Dimal/ Mësuesja pëson infarkt teksa shpjegonte mësimin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Dimal, ku një mësuese ka humbur ndjenjat në klasë teksa jepte mësim.

Etleva Gjoni, mësuese e anglishtes në shkollën Sali Gjuka, u dërgua në Tiranë, por mësohet se humbi jetën si pasojë e një infarkti.

Etleva ishte nënë e tre fëmijëve të mitur. Nxënësit, stafi i shkollës dhe drejtoria arsimore e qytetit kanë ndarë dedikimet e tyre prekëse në rrjetet sociale.

“Ky është një nga ato postimet që nuk do të donim të ndanim me ju.

E vështirë për ta besuar dhe e dhimbshme për ta pranuar se kolegia dhe mësuesja jonë e dashur Etleva Gjoni nuk do të jetë më midis nesh.

Jeta jote njerëzore edhe pse e shkurtër ka siguruar mbijetesën e personit tënd.

Na beso mike, errësira që ke lënë është shume e madhe.

Të qoftë dheu i lehtë!