“Do të pengojë anëtarësimin e Ukrainës në NATO”, partia pro-ruse e ish-kryeministrit fiton zgjedhjet në Sllovaki

Partia majtiste-populiste Smer e ish-kryeministrit Robert Fico fitoi zgjedhjet e së shtunës në Sllovaki pasi premtoi se do të ndalojë dërgimin e armëve në Ukrainë, për të bllokuar anëtarësimin e mundshëm të Kievit në NATO dhe për të kundërshtuar sanksionet ndaj Rusisë.

Me 98 për qind të votave të numëruara në vendin me 5.5 milionë banorë, Smer kishte 23.4 për qind të votave, përpara Sllovakisë Progresive liberale, me orientim perëndimor me gati shtatë pikë përqindjeje dhe pothuajse 200,000 vota.

Siç është zakon politik në Sllovaki, fituesi i zgjedhjeve merr shansin e parë për të formuar një shumicë në parlamentin me 150 vende. Pavarësisht polarizimit të thellë të vendit, Fico është në një pozicion të fortë për t’u rikthyer në pushtet me mbështetjen e Hlas (Zëri), një parti social-demokrate që u nda nga Smer në 2021. Hlas përfundoi i treti me 15 përqind në votimin e së shtunës.

Në vitin 2018, zëvendëskryeministri i atëhershëm Peter Pellegrini mori detyrën nga Fico si lider i Sllovakisë gjatë krizës politike që pasoi vrasjen e gazetarit investigativ Ján Kuciak dhe të fejuarës së tij, Martina Kušnírová. Pas humbjes së Smerit në zgjedhjet e vitit 2020, Pellegrini i ktheu shpinën partisë dhe Ficos, për të formuar Hlas me 10 deputetë të Smer-it që dezertuan.

Kohët e fundit në shkurt, Pellegrini ende po e konsideronte Fico-n si një politikan nga e kaluara dhe një që nuk mund t’i ofrojë më Sllovakisë asnjë shpresë apo vizion për shekullin e 21-të”. Por Fico qartazi dëshiron të mendojë për të ardhmen, jo për të shkuarën.

Pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve në orën 4 të mëngjesit të së dielës, Pellegrini tha se priste që ai të merrte një ofertë bashkëpunimi nga Fico dhe se asgjë nuk e pengon krijimin e një koalicioni të tillë – edhe pse ka dy ish-kryeministra në të njëjtën kohë, shkruajnë mediat e huaja.

Një tjetër partner i mundshëm i koalicionit për Fico mund të jetë Partia Kombëtare Sllovake (SNS), e cila mori 5.7 përqind mbështetje. SNS bashkëpunoi me Smer në qeveri nga 2006-2010 dhe 2016-2020. Udhëheqësi i SNS, Andrej Danko tha se kishte shpresë se qeveria e ardhshme e vendit do të ishte “pro-kombetare, pro-sociale”.

Bazuar në rezultatet e tyre zgjedhore, të tre partitë do të kontrollonin 81 vende në legjislaturë, e mirë për një shumicë prej gjashtë vendesh.

