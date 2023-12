Dodik flet për një luftë të re: Republika Srbska shkëputet nga Bosnja brenda disa javësh

Lideri serb i Bosnjës, Milorad Dodik tha se ai ka miq në botë që do të pengojnë ndërhyrjen ushtarake ndërkombëtare në rast se Republika Srpska shpall shkëputjen nga Bosnja dhe Hercegovina.

Në një intervistë për Televizionin e RS (RTRS), Dodik kërcënoi se shkëputja ose shpallja e një RS të pavarur do të pasonte në të njëjtin moment që Përfaqësuesi i Lartë për Bosnje dhe Hercegovinën, Christian Schmidt, do të impononte përfundimisht një ligj që do të zgjidh statusin dhe të drejtën e disponimit të pronës shtetërore.

Ai thotë se ka informacione se një vendim i tillë mund të merret në janar dhe ka paralajmëruar se në atë rast Kuvendi i RS-së do të mblidhet menjëherë dhe do të shpallë shkëputjen, raportojnë mediat kroate

Ai shpjegoi se kjo do të thotë “pavarësi (nga Bosnja dhe Hercegovina) në çdo gjë”, ku RS nuk do të pengojë kalimin nëpër territorin e saj, domethënë të vendosë një kufi “të vështirë” drejt Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës, por do ta bëjë këtë nëse e nevojshme.

“Ne nuk presim që dikush nga Federata e Bosnje dhe Hercegovinës të inkurajohet për të sulmuar RS. Dhe në rrethana të tilla, ne do të vlerësojmë se si do të veprojmë. Unë pres që EUFOR të qëndrojë në vijën ndër-entitetesh dhe të parandalojë kontaktet”, tha ai.

Ai vlerësoi se në një skenar të tillë “amerikanët do të tërbohen dhe do të përpiqen të kërkojnë ndërhyrje”, por beson se miqtë e RS-së nuk do ta lejojnë.

Ai nuk sqaroi se cilët miq e kishte fjalën, por dihet se Dodik për momentin përveç Beogradit ka miq vetëm në Moskë dhe Budapest, sepse ka marrëdhënie të mira me presidentin rus Vladimir Putin dhe kryeministrin hungarez Viktor Orban.

Nga janari i vitit të ardhshëm, Hungaria do të marrë nga Austria komandën e forcave ushtarake të Bashkimit Evropian në Bosnje dhe Hercegovinë (EUFOR), detyra e të cilave është të parandalojë konfliktet e mundshme të armatosura, por edhe të garantojë lirinë e lëvizjes nëpër Bosnje dhe Hercegovinë, pasi kjo është një detyrim që rrjedh nga Marrëveshja e Dejtonit.

Vetë Përfaqësuesi i Lartë nuk e ka përmendur mundësinë e vendosjes së ligjeve për pronën shtetërore dhe ka theksuar vazhdimisht se kjo është obligim dhe përgjegjësi e autoriteteve në BeH.

Aktualisht, Schmidt planifikon të vendosë vetëm ndryshime teknike në ligjin zgjedhor të BiH në rast se parlamenti i BiH nuk merr vendime gjatë janarit që do të siguronin integritetin e procesit zgjedhor.

