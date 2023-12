DOKUMENTI\ Kuvendi i dërgon SPAK autorizimin për arrestimin e Berishës

Vetëm pak orë pasi mazhoranca socialiste votoi me 75 vota pro kërkesës për heqjen e mandatit, Kuvendi i Shqipërisë ka njoftuar zyrtarisht SPAK për vendimin e marrë, duke i hapur rrugë kështu organit të akuzës t’i drejtohet me një kërkesë Gjykatës së Posaçme për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj Berishës, nga detyrim paraqitje dhe bllokim pasaporte, në masën “arrest me burg” apo “arrest shtëpie“.

Ish-kryeministri Berisha po hetohet në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani, ndërsa për të ishte caktuar masa e sigurisë ‘detyrim paraqitje” dhe ndalim i daljes jashtë Shqipërisë”.

Ky i fundit e konsideroi vendimin e SPAK si antikushtetues për shkak se nuk kishte marrë autorizim nga Kuvendi. Berisha refuzoi katër herë të paraqitej para oficerit të policisë gjyqësore, duke sjellë kështu reagim nga ana e SPAK, që kërkoi më pas shtrëngim të masës së sigurisë, duke dërguar në Kuvend kërkesën për heqjen e imunitetit ndaj deputetit.

p.k\dita