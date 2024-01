FOTO: Dosja “Partizani”, Sali Berisha mbërrin për herë të parë në SPAK

Sali Berisha mbërrin për herë të parë në Prokurorinë e Posaçme për t’u marrë në pyetje si person në hetim për dosjen “Partizani”.

Në 10:00, Berisha mbërriti në ambjentet e prokurorisë së posacme i shoqruar nga avokati i tij Sokol Mëngjesi dhe Genc Gjokutaj.

Krahas Berishës, hetimet e drejtësisë së re kanë përfshirë dhe dhëndrin e tij Jamarbër Malletzin, i cili do të merret në pyetje më 25 janar, dy ditë pas vjehrrit.

Në momentin e mbërritjes para SPAK, Berisha sulmoi këtë strukturë duke e cilësuar atë si “grup të strukturuar kriminal”.

“Beteja me botën e krimit vazhdon, opozita do fitojë. Jam këtu për t’ju përfaqësuar ju, shqiptarët, pluralizmin dh partinë Demokratike. Jam këtu sot për të denoncuar Edi Ramën dhe grupin e organizuar kriminal që janë në këtë godinë, që janë në betejën kundër pluralizmit. Ne do fitojmë, fitore”, tha Berisha.

Të pranishëm janë deputetët Edmond Spaho, Albana Vokshi, Flamur Noka, Luçiano Boçi, Gent Strazimiri, Eno Bozdo, Tritan Shehu, Luan Baçi.

Nuk kanë munguar as simpatizantë të ish-kryeministrit dhe përfaqësues të tjerë të PD.

Berisha, 79 vjeç, është zyrtari më i lartë i opozitës në tre dekada që përballet me një situatë të tillë ligjore.

Ai është në hetim për veprën penale të korrupsionit së bashku me dhëndrin e tij, Jamarbër Malltezi, i cili akuzohet nga SPAK se ka përfituar të ardhura në vlerën e 5.4 milionë eurove nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt falë vendimeve të qeverisë të marra nga vjehrri i tij.

j.l./ dita