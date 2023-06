Drafti i Ramës për asociacionin, Peter Stano: Secili kontribut konstruktiv është i mirëseardhur

Secili kontribut konstruktiv në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, në kuadër të të cilit është duke u diskutuar edhe për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, është i mirëseardhur” kështu ka thënë zëdhënësi i BE-së për politikë të jashtme dhe siguri për Evropën e Lirë, Peter Stano, pasi u pyet rreth një drafti me propozimin për statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.

Kryeministri tha më 8 qershor se drafti ishte në tryezën e presidentit të Francës, Emmanuel Macron, dhe kancelarit gjerman, Olaf Scholz.

Rama nuk dha shumë detaje nga dokumenti duke u shprehur se është konfidencial, por është shprehur i bindur se është “një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merr në konsideratë të gjitha arsyet për krijimin e Asociacionit dhe që Asociacioni është pjesë e organizimit të jetës për Kosovën”.

Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar ende lidhur me draftin e propozuar nga Shqipëria.

o.j/dita