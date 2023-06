“Dua të më kujtojnë si njeri të mirë dhe normal”. Rrëfimi ndryshe i Messit: Jemi të lumtur me vendimin që morëm!

Pas miqësores që Kombëtarja e Argjentinës zhvilloi këtë të enjte në Kinë kundër Australisë (2-0), në të cilën Messi ishte lojtari më i spikatur i ndeshjes, televizioni i vendit të tij transmetoi një intervistë ekskluzive që ata i bënë ‘10’.

Pasi Leo Messi konfirmoi se do të luajë për Inter Miami dhe aktualisht është i fokusuar në albiceleste, argjentinasi vazhdon të bëjë gjënë e tij në fushë dhe iu desh vetëm 1 minutë për të hapur rezultatin me një gol të markës vendase. Në fakt, ishte goli më i shpejtë i karrierës së tij të shkëlqyer sportive.

Në premierën e intervistës ekskluzive, ‘Çelësi i përjetësisë’, të cilën ai e ka ofruar për televizionin e vendit të tij, flet për Botërorin në Katar. “Jo tani, por kam vuajtur shumë dhe e kam pasur shumë të vështirë, por gjithmonë kam pasur dëshirë të arrija diçka me Kombëtaren dhe e kisha në kokë që do ta arrija dhe nëse nuk do të ishte” kështu të paktën duhej të provoja”, nis fort. “Po të mos ishim kampionë bote, nuk do të isha më në Kombëtare”, shtoi ai.

Për sa i përket situatës së tij aktuale, me vendimin e marrë për t’u nisur drejt Majamit, Messi siguron se “Jam mirë, megjithëse në fillim ideja ishte ndryshe. Jemi të kënaqur me vendimin që morëm, të përgatitur dhe të etur për të përballuar sfidën e re”.

“Mendoj se çfarëdo që të ndodhë gjatë rrugës, gjithmonë duhet të përpiqeni dhe shpresoj se ky është mesazhi për gjeneratat e reja, të cilët më ndjekin aq shumë, kujdesen për mua dhe më mbrojnë”, u përgjigj ai për trashëgiminë që mund të lërë në futboll. “Dua që të më kujtojnë si një njeri normal, të mirë, përtej sportit dhe sidomos njerëzit që më kanë njohur, si shokët e mi të skuadrës, të më kujtojnë si njeri të mirë”, përfundoi ai.