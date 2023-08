Dy herë përmbysje dhe 7 gola në “Ceramica”, Lewandowski bëhet heroi i Barcelonës

Barcelona triumfon në transfertën e Villarreal, në ndeshjen që ishte shumë e luftuar dhe që dhuroi shtatë gola. Skuadra e Xavi-t zhbllokoi sfidën në minutën e 12’ me Gavin, ndërsa vetëm tre minuta më pas de Jong dyfishoi avantazhin e katalanasve.

Vendasit reaguan me Foyth në minutën e 26’, duke ngushtuar rezultatin, ndërsa në minutën e 40’ Sorloth barazoi, duke bërë që pjesa e parë të mbyllet në “paqe”. Në minutën e 50’ Villarreal gjeti sërish rrugën drejt rrjetës, këtë herë me Baena-n dhe kaloi në avantazh. Ndërsa në minutën e 68’ Torres barazoi sërish rezultatin.

Në fund gjithçka u vulos nga Lewandowski, me polakun që realizoi golin e katërt për Barçën në minutën e 71’. Pas javës së tretë të La Liga, Villarreal renditet në vend të 13-të me tre pikë, teksa Barça renditet në vend të tretë me shtatë pikë.