E djeshmja që ha ende kohë

Nga Artan Duka

Botuar në DITA

SPAK po ndeshet sot me një malore të vërtetë mosbesimi qytetar të trashëguar nga e kaluara kur vjen puna tek ndëshkimi i abuzimit elitar.

Ndoshta vërtet hetimi i z. Berisha përbën një pikë kthese për qasjen ndaj kokave të elitës së paprekshme deri më sot.

Por, krahas interesit e besimit se gjërat mbase po lëvizin, ka edhe hamëndje plot. Nga ajo që drejtësia e nisi me një “pensionist” në politikë, që kur e nisi lart e nis nga opozita, që dosja në fjalë nuk krahasohet me të tjera më problematike, që zuri fill vetëm pasi u shpall nongrata etj.

Pa dallim, pa humbur kohë!

Drejtësia ndaj zullumit elitar, bashkë me reformimin real të ligjit zgjedhor, është thelbësore për rikthimin e shpresës në vënd. Që drejtësia të mos përflitet ajo duhet të mos humbasë kohë e bëjë dallim. Ajo do kohën e hapësirën e saj dhe fakti se shoqëria ka duruar boll nuk është arsye për padurim e presion ndaj saj.

Drejtësia duhet të merret bashkë me të “vdekurit” e të “gjallët” në politikë. Me ata që e kanë mbyllur me pushtetin dhe ata që janë sot në zenitin e tij. Me të drejtë duhen verifikuar e hetuar kokat e djeshme në pushtet, sado e largët në kohë por njëkohësisht, në mos të parët, duhet të verifikohen e hetohen kokat e pushtetit.

Me të drejtë duhet të hetohet çdo çështje e përfolur dhe e pikasur por përparësi duhet të kenë ato që kanë bërë bujë. Me të drejtë nuk ka pse të kursehet edhe koka e opozitës por po aq vëmëndje, në mos më shumë, duhet t’i kushtohet kokave të pushtetit.

Me të drejtë duhet të hetohen ata që edhe bota i shpall non-grata por nuk kemi përse të presim këtë “damkosje” pa të hapen dosjet dhe po aq vëmëndje duhet edhe ndaj atyre që vetë koha e publiku i ka shpallur “nongrata” për zullumin pafre e ditën me diell.

E sa për perëndimin, bën mirë t’i “zbardhi” sa më parë edhe nongratat e tjera ende të pashpallura që kemi ende nëpër këmbë dhe u bëjnë karshillëk qytetarit, drejtësisë e deri vetë interesave të perëndimit, ndryshe, bën dallim mes të paudhëve e duket sikur merret vetëm sa herë i shkelin në kallo atij!

Në demokraci punët janë të ndara. Qytetari e politika kanë të drejtën e përgjegjësinë e denoncimit të zullumit por më tej duhet të respektojnë pavarësinë e drejtësisë dhe nëse ajo vonon apo zhgënjen për dikë, reagimi duhet të jetë etik e ligjor, deri tutje në Strasburg por kurrsesi populist e politik.

Shpresa nuk ngrihet me rrokaqiejt!

Por përtej drejtësisë, duhet të ndryshojë rrënjësisht edhe politika që qytetari të ketë besim tek e ardhmja. Z. Rama momentalisht ka mbetur i vetëm trim në luftë sepse opozita nuk ka gjë në vijë. Përtej teatrit populist, karta Berisha është e djegur dhe opozita duhet të ndryshojë rrënjësisht në frymë dhe në formë që të ngallë besim e shpresë për rrotacion.

Ende merremi me z. Berisha sikur të ketë gjë në dorë ndërkohë që ai u “damkos” politikisht pakthim nga non-grata e SHBA. Saga e tij me drejtësinë mund të vazhdojë gjatë por ajo nuk duhet të zbehë vëmëndjen tek ata që kanë sot gjëra në dorë në qeverisje apo trumbetohen si shpresë e alternativë për të ardhmen në opozitë.

Z. Rama, pavarësisht trumbetimit të arritjeve të tij, nuk arriti të ngjizë frymën e besimit e shpresës tek e ardhmja. Turizmi, rrugët, fasadat, parqet etj ndoshta ngazëllejnë apo entuziasmojnë fanatikët, interesaxhinjtë, turistët por jo qytetarin shqiptar në përpjekjet për mbijetesë.

Shifrat e larta të turistëve nuk janë automatikisht shprehje e mirëqënies së popullit por dëshmi se vëndi po bëhet parajsë për të huajt dhe i huaj për shqiptarët, se vëndi është boshatisur e boshatiset sistematikisht se mes turistëve ka plot shqiptarë me pasaportë të huaj, se çmimet e ushqimeve të rritura nga turizmi po zbrazin xhepat e shqiptarëve, se shumë prej milionave të turistëve po blejnë shtëpi duke lënë shqiptarët pa çati etj, me ndikim afatgjatë ekonomik, social dhe demografik duke rrezikuar që vëndi në një të ardhme jo të largët të mos njihet më!

Frymë dhe fytyrë e re!

Por, ndonse vëndi ka nevojë jetike për rrotacion, opozita e sotme nuk ka sy për qase t’a nxitë atë. Z. Basha si drejtues i opozitës formale, është një tjetër bast i humbur politik përballë z. Rama në synimin për të qeverisur këtë vënd. Problemi me z. Basha është se ai po distancohet nga z. Berisha si individ por jo nga trashëgimia e tij ku edhe ai ka pjesën e tij.

Edhe kjo ndodhi vetëm kur doli nongrata amerikane (edhe atëhere me ngurrime plot) dhe jo më parë!

Nongrata amerikane nuk u dha për vitet e “pensionit” por për vitet e qeverisjes së PD kur mjaft anti-berishistë të sotëm ndodheshin rrotull apo pranë z. Berisha apo u futën në PD për hir të tij! Nuk u ndje kush deri dje as për piramidat, 96, 97, 98, 21 janarin, Gërdecin, marrëveshjen e detit me grekun etj. Ose kanë qënë sylesh, ose kanë përfituar, ose janë frikësuar, ose kanë qënë dekor … e dinë vetë.

Ndaj dhe z. Basha e të tjerë pas tij të lidhur me të shkuarën, sot mbeten të pabesueshëm dhe ndërsa z. Rama është përfituesi i madh, demokracia mbetet humbësja e madhe.

PD duhet të reformohet rrënjësisht dhe këtë mision nuk mund t’a përmbushin ata që e degraduan në këtë pikë. Nëse kanë sot ndonjë rol historik, z. Basha e të tjerë pas tij, është distancimi e denoncimi prerazi i trashëgimisë problematike të së shkuarës si e vetmja ndjesë e reflektim që u rikthen dinjitetin politik e qytetar dhe u hap mundësi për më tej.

Përballë një PS të majtë me letra por që ka bërë të sajën plot vlera e gjetje të djathta për të bërë për vete qytetarin pa dallim bindjesh politike, edhe PD me drejtues të rinj duhet të synojë të jetë parti e qëndrës duke thyer edhe tabutë absurde që la trashëgimia e z. Berisha pas deri tek qëndrimi ndaj luftës e datave historike, punës së brezave në socializëm, veteranët e familjet e dëshmorëve të luftës etj.

Qytetarët shqiptarë duan të lënë pas ndasitë e së shkuarës dhe të bëhen bashkë për të ardhmen sa më të mirë për familjet e tyre, këtu! Një politikë gjithëpërfshirëse ngjit dhe sa për hijet e së shkuarës, në mos SPAK, bota me nongratat e saj apo vota e qytetarit, do të bëjnë të tyren herët a vonë!

