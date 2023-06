E kaluara e errët e aktorit Tom Hardy, ose “Marlond Brandon”-it të ri

Tashmë mund të pohojmë se Tom Hardy është një nga aktorët më të mirë që ka kinemaja për momentin. Në vitin 2015 ishte viti i tij i artë ku ai publikoi një numër të madh prej 5 filmash: The boy 44, Mad Max: Fury Road, London Road, Legend dhe The Revenant. Roli i John Fitzgerald në këtë të fundit i ka dhënë atij nominimin e parë për Oscar për aktorin më të mirë dytësor.

Për të arritur deri këtu, aktori 38-vjeçar britanik prej disa kohësh ka ndërtuar një karrierë që filloi me ulje-ngritje, por bazuar në këmbënguljen dhe vetë-përmirësimin, e ka bërë atë të vendoset si një nga aktorët kryesorë të Hollivudit. Aftësia e tij për t’u transformuar plotësisht në çdo personazh që luan, i ka dhënë atij pseudonimin e Marlon Brandos së ri. Kështu thotë vetë aktorja Jane Fonda.

Nga tatuazhet, sherret dhe droga, te rruga e lavdishme e kinemasë

Dalja e tij e parë para kamerave ishte në moshën 21-vjeçare. Por jo në një film, por si modeli fitues i një konkursi televiziv Find Me a Supermodel në 1998. Më parë, në moshën 15-vjeçare, ai ishte bërë një ‘djalë i keq’. Ai filloi të bëjë tatuazh një nga shenjat e tij në të gjithë trupin e tij, u përfshi në zënka të vazhdueshme dhe veprime të paligjshme dhe u bë i varur nga alkooli dhe krak. Në vitin 2003 vendosi t’i jepte jetës një ndryshim rrënjësor, u rehabilitua, i kushtoi kohë kauzave sociale dhe punëve bamirëse dhe iu drejtua aktrimit.

Karriera e tij e aktrimit filloi me miniserialin e mirënjohur Blood Brothers, prodhuar nga Tom Hanks dhe Steven Spielberg, i cili ishte një terren pjellor për shumë talente të rinj si Michael Fassbender dhe James McAvoy. Ky rol tërhoqi vëmendjen e Ridley Scott, i cili e solli atë në filmin e tij Black Hawk Down, si Twombly. Pasi u shfaq talenti i tij, Hardy më vonë mori pjesë në Star Trek, Sweeney Todd, Marie Antoinette dhe punoi me regjisorë të njohur si Tim Burton, Sofia Coppola ose Guy Ritchie.

Tom Hanks ishte ‘ura’ drejt suksesit, tani e kërkojnë kudo

Pushimi i tij i madh erdhi në vitin 2008 me rolin e tij kryesor në Bronson. Leonardo DiCaprio, me të cilin aktualisht ndan rolin kryesor në The Revenant, e vuri re dhe e bindi Christopher Nolan që të nënshkruante me të për Origin. Vite më vonë, regjisori do ta përsëriste dhe do ta kthente në Bane, zuzarin e Batman-it në The Dark Knight Rises. Mes njërit dhe tjetrit, ai realizoi dy filma brilantë, El topo dhe Luftëtar, ku arriti të përcjellë atë dualitet mes adrenalinës së boksit dhe dëmtimit të brendshëm kolateral.

Mirëpo, roli ku ai tregoi gamën e tij të gjerë si aktor ishte në “Locke”. Ai i vetëm, në një makinë, për një orë e gjysmë arriti të lëvizte njerëzit pavarësisht vështirësive të skenarit dhe përcolli shembjen e themeleve mbi të cilat personazhi kishte ndërtuar jetën e tij.

Stereotipe të të gjitha ngjyrave

Me këtë kemi ardhur në vitin e tij të artë, 2015. E kemi parë si agjent sekret në “Kid 44”, mbijetoi në “Mad Max”, aktron dy herë në “Legend”, ku luan gangsterë binjakë me personalitete unike dhe si një horr i vërtetë.

Wstern si “The Revenant”, ku ai ka hequr qafe stereotipin dhe e ka kthyer aktorin dytësor në një personazh të mirëkuptuar.

Më i fundit saga e “Venom”, që prej pesë vitesh po pushton kinematë, por gjurmë la edhe në dy nga sezonet e serialit të famshëm britanik “Peaky Blinders”. Por me rolin e Al Capone i ka kaluar të gjitha parashikimet, në kastin e publikuar vitin e kaluar në kinematë e të gjithë botës.