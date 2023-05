E mbajti larg karrierës për dy dekada, zbulohet sëmundja e këngëtares Avril Lavigne

Avril Lavigne ishte një pikë referimi e pop-rokut alternativ, kritikët e Billboard-it e quajtën atë princesha e skate punk-ut që pushtoi rininë me stilin e saj alternativ dhe flokët e saj emblematik rozë. Si fëmijë ajo këndoi këngë gospel dhe country, në moshën 13-vjeçare mësoi të luante kitarë dhe fitoi një konkurs kënge të sponsorizuar nga një radio lokale. Diçka që i hapi një derë dhe vite më vonë punësoi menaxherin e saj të parë, që e bëri të nënshkruajë kontratën e parë në moshën 16-vjeçare.

Me “Complicated” ajo fitoi një çmim MTV Video Music Award për artistin më të mirë të ri, në një video në vitin 2002. Këngëtarja “Skater Boy” u ngjit në krye në vitet 2000, por vite më vonë u zhduk nga skena ndërkombëtare. Në vitin 2014, Avril u diagnostikua me sëmundjen “Lyme”, ajo u kontraktua me një shkallë të lartë të ashpërsisë, deri në atë pikë sa mendoi se po vdiste. Sëmundja “Lyme” është një sëmundje infektive që transmetohet nga pickimi i rriqrës dhe prek organe të ndryshme. Për të transmetuar bakteret, rriqrat duhet të qëndrojnë të lidhur me trupin për 24 deri në 36 orë.

Kafshimi shkakton skuqje të lëkurës dhe nëse insekti e transmeton sëmundjen, simptomat e mëvonshme janë: temperaturë, dhimbje kyçesh, lodhje, turbullim i shikimit, paralizë, dhimbje koke… Nëse nuk zbulohet në kohë, mund të bëhet sëmundje kronike. Më në fund u shërua dhe në vitin 2016 u rishfaq në një akt publik. Dy dekada më vonë nga albumi i saj ‘Let Go’, kanadezja mori një yll në “Walk of Fame”. Aktualisht, është rikthyer në industrinë e muzikës dhe në vitin 2022 publikoi publikimin e tij më të fundit ‘I’m a mess’.