E mbani mend këngëtaren Lana del Rey? Po punon si kameriere te francisa e “Wafle House”…!

Imagjinoni që të shkoni në një restorant apo në ndonjë institucion dhe një artiste ndërkombëtare të fillojë t’ju shërbejë. Gjëja e parë që do të mendonit është se është një shaka me kamera të fshehtë, ose se ajo thjesht po regjistron videoklipin e saj të ri, ose dhe një reklamë.

Arsyeja nuk dihet ende, por disa klientë kanë gjetur një këngëtare të njohur në mbarë botën dhe me miliona shikime në Spotfy, duke shërbyer në një ekskluzivitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është Lana del Rey, e cila ka habitur të gjithë në ambientet e Waffle House në Alabama, e veshur me uniformën e kompanisë, e veshur edhe me bexhën me emrin e saj, në rast se disa nga klientët do të mendonin se mund t’i ngjanin shumë artistes.

Në ambiente, Lana del Rey shihej si një punonjëse më shumë, duke u rrotulluar nëpër tavolina duke u shërbyer klientëve, të cilët kur e panë lanë gojë hapur. Padyshim që nuk u deshën shumë për t’i kërkuar foto, diçka që ajo e pranoi natyrshëm. “Të thuash që jam në ekstazë është një nënvlerësim!”, ka komentuar një nga personat që e ka takuar artistin aty.

Një tjetër nga njerëzit që ishin me të në ambientet e shtëpisë shpjegoi: “Ishte pak surreale. I thashë se sa shumë më pëlqente muzika e saj dhe puna e saj në përgjithësi. Ajo ishte simpatike dhe tepër e sjellshme”. Imazhet e këngëtarit të veshur me uniformën e ekskluzivitetit të waffle janë bërë virale në rrjete dhe shumë komente kanë vënë në dukje: “Ai është i përulur. E respektoj”.

Nuk dihet arsyeja pse Lana del Rey ishte veshur si punonjëse dhe pse filloi tavolinat e pritjes. Disa shprehen në rrjete se gjithçka është për shkak se Waffle House i ka dhënë uniformën me emrin e saj. Për këtë arsye, artistja guxoi të pretendonte se punonte atje.