E mitura denoncon pas tetë vitesh përdhunimin kur ishte 6 vjeçe, arrestohet fqinji i moshuar!

Një 65-vjeçar është vënë në pranga pas denoncimit të një 14-vjeçareje se ai ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të shumë vite më parë, kur ajo ka qenë e vogël. Ka qenë vetë vajza 14 vjeçe e shoqëruar nga e ëma që ka bërë dje denoncimin në polici.

Nga informacioni i policisë, në kohën kur ka ndodhur përdhunimi vajza ka qenë 6 vjeçe dhe se ngjarja ka ndodhur në shtëpinë e gjyshërve të saj në vitin 2015. Ngjarja ka ende shumë të paqarta ndërsa e ëma dhe e bija tani 14 vjeçe ka bërë denoncimin dje në policinë e Elbasanit, pikërisht 8 vjet më pas.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan vunë në pranga shtetasin A. S., 65 vjeç, banues në qytet, pasi rreth orës 10:00, të datës 20.08.2023, janë paraqitur në ambientet e Komisariatit, një 14-vjeçare dhe nëna e saj, të cilat kanë kallëzuar se në vitin 2015, shtetasi A. S. ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, me të miturën, në shtëpinë e gjyshërve të saj. Veprimet procedurale me të miturën janë kryer në prani të nënës së saj, psikologës dhe avokatit. Vijojnë hetimet në drejtimin e Prokurorisë, për të verifikuar këtë kallëzim”, thuhet në njoftimin zyrtar.