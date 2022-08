E padëgjuar më parë, futbollisti dërgon vëllain në vendin e tij për t’u martuar, vetë duhej të grumbullohej me ekipin

Ajo që ka bërë Mohamed Bouya Turai është e veçantë dhe e padëgjuar ndonjëherë.

27-vjeçari nënshkroi për Malmo pas një aventure të kaluar në Superligën e Kinës. Suedezët njoftuan transferimin e tij më 22 korrik dhe ai supozohej të ishte në Sierra Leone më 21 korrik për t’u martuar me partneren e tij, Swad Baidoun.

Malmo i kërkoi që të ishte më herët në përgatitjen e ekipit dhe kështu ai pati një problem të madh. Ai duhet të anulonte martesën e tij, por këtë gjë nuk e bëri dhe dërgoi vëllain e tij për ta përfaqësuar në ceremoni.

“Ne u martuam më 21 korrik në Sierra Leon, por unë nuk isha atje sepse Malmo më kërkoi të vija më herët në përgatitje. Fotot i bëmë më parë. Kështu që duket sikur isha atje, por jo. Vëllai im shkoi për të më përfaqësuar mua në dasmë”, tha Turay.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022