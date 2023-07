E pazakontë/ Astronomët zbulojnë shenjat e dy planetëve që ndajnë të njëjtën orbitë. Shpjegimi për dukurinë kozmike

Ne kemi ende shumë për të mësuar rreth universit që ndodhet rreth planetit tonë dhe për shkak të lajmeve si ai që ju tregojmë në këtë artikull, nuk mund të pohojmë kurrë kategorikisht se e kuptojmë në mënyrë të përsosur se si funksionon kozmosi. Besimi i përgjithshëm, me shembullin e qartë të Sistemit Diellor, është se sistemet yjore kanë trupa qiellorë, të quajtur shpesh ekzoplanetë, që rrotullohen të njëjtat në distanca të ndryshme. Por çfarë do të ndodhte nëse dy trupa qiellorë ndajnë një orbitë? Tani po jua themi. Falë informacionit të publikuar nga Observatori Jugor Evropian, astronomët nga e gjithë bota kanë filluar të dyshojnë se vetëm një planet mund të ndjekë të njëjtën orbitë. Në këtë rast, një grup ndërkombëtar shkencëtarësh ka përdorur teleskopin ALMA për të përshkruar ekzistencën më se të mundshme të ‘planeteve trojane’, trupa qiellorë që do të ndajnë një orbitë me një planet tjetër.

Sistemi yjor në fjalë është PDS 70, i cili ndan hapësirën me dy planetë të ngjashëm me Jupiterin: PDS 70b dhe PDS 70c. Trupat trojanë janë të zakonshëm në Sistemin Diellor, siç kemi shembullin e asteroidëve që bashkëjetojnë në brezin asteroid të Jupiterit. Hulumtimi, i udhëhequr nga spanjollja Olga Balsalobre-Ruza dhe i publikuar në revistën e specializuar Astronomy & Astrophysics, tregon se ekzoplaneti PDS 70b duket se shoqërohet nga një re fragmentesh, dyfishi i madhësisë së Hënës sonë. Studiuesit pohojnë se kjo re mund të jetë sinjali që tregon praninë e një planeti trojan, ose një planeti në proces formimi, megjithëse do të duhet ende të pritet deri në vitin 2026 për të konfirmuar ekzistencën e saj, me një vëzhgim të ri përmes ALMA.

Itziar De Gregorio-Monsalvo, kreu i Zyrës Shkencës të Observatorit Evropian Jugor, siguron se:

“Hulumtimi ynë është një hap i parë në kërkimin e planetëve bashkërendues në një fazë të hershme të formimit të tyre. Ai hap pyetje të reja në formimin e trojanëve, në mënyrën se si ata evoluojnë dhe sa të shpeshta janë në sisteme të ndryshme planetare. E ardhmja në këtë çështje është shumë emocionuese dhe ne mezi presim të zgjerojmë aftësitë e ALMA, diçka e planifikuar për vitin 2030, e cila do të përmirësojë në mënyrë dramatike aftësitë e saj për të karakterizuar Trojans në shumë yje të tjerë”.