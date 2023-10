E quajti naziste, Von Cramon i përgjigjet Vuçiç: Kjo tregon për dobësinë e regjimit autoritar të tij

Raportuesja e Bashkimit Evropian për Kosovën, Viola von Cramon, i është përgjigjur presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç i cili e krahasoi atë me naziste.

Cramon ka thënë se është mikja më e madhe e Serbisë demokratike, ndërsa ka shtuar se duke e krahasuar me nazistët, Vuçiç tregon dobësinë e regjimit të tij autokratik.

Në fund, ajo ka thënë se qytetarët e Serbisë meritojnë më mirë.

“Aleksandër Vuçiç e di se unë jam mikja më e madhe e Serbisë DEMOKRATIKE. Pra të gjithë ata që kontribuojnë në demokratizimin e Serbisë dhe për ta sjellë në BE janë të mirëpritur në Parlamentin Evropian. Duke më krahasuar me nazistët në vitin 1943, ai tregon dobësinë e regjimit të tij autokratik. Gjynah. Qytetarët e Serbië meritojnë më mire”, ka shkruar ajo në platformën “X”.

@avucic knows that I am the biggest friend of a DEMOCRATIC Serbia. So, everyone contributing to democratize 🇷🇸 &bringing it closer 2🇪🇺 is welcomed in @Europarl_EN

By comparing me with Nazis in 1943 he shows the weakness of his autocratic regime. A pity. 🇷🇸citizens deserve better

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) October 15, 2023