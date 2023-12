E refuzoi për martesë, burri hedh të dashurën nga shkëmbi

Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Turqi, ku një grua ra në një humnerë nga 100 metra lartësi. Por ajo që është edhe më e rëndë, është se ngjarja ndodhi teksa 39-vjeçarja, Yesim Demir ishte në praninë e të dashurit të saj, Nizamettin Gursu, teksa mori një propozim për martesë në majë të shkëmbit nga ai.

Sipas mediave të huaja, Nizamettin Gursu u arrestua pesë muaj pas ngjarjes së rëndë, pasi autoritetet zbuluan shenja të një ngjarjeje të dhunshme.

Gursu u tha autoriteteve se Demir kishte thënë “Po” për propozimin për martesë, por sipas tij, teksa ai po merrte ushqim dhe pije festive nga makina e tij, ai dëgjoi një britmë dhe kur u kthye në vendin romantik të piknikut, pa që nusja e tij e ardhshme ishte rrëzuar.

Por gjatë hetimit të tyre, policia zbuloi se unaza që Gursu pretendonte se i kishte dhënë Demirit pasi ajo pranoi propozimin e tij ishte ende në kutinë e saj brenda xhepit.

Yesim Demir u rrëzua për vdekje nga një shkëmb në Çanakala më 6 korrik. Dyshimet e tyre u shtuan vetëm pasi gjetën syzet e thyera dhe një altoparlant të thyer muzikor në vendin e fejesës së çiftit, që dukej se tregonte për një sherr fizik.

Familja e gruas së vrarë u tha gjithashtu autoriteteve se ajo kishte planifikuar t’i jepte fund gjërave me Gursu dhe nuk do ta kishte pranuar propozimin e tij për martesë. Familja e saj pohoi gjithashtu se Demir vuante nga sulmet e panikut dhe nuk do të kishte qenë kurrë me dëshirë aq afër buzës së një shkëmbi.

Arrestimi i Gursu vjen pasi familja e Demirit ka bërë kallëzim ndaj tij. Në momentin e vdekjes së saj, Gursu luante rolin e të fejuarit zemërthyer, duke i thënë policisë se zgjodhën ta bënin fejesën në vend, sepse menduan se do të ishte romantike.

“E zgjodhëm për të pasur një kujtim romantik pas propozimit. Ne pimë pak alkool. Gjithçka ndodhi menjëherë. Ajo humbi ekuilibrin dhe u rrëzua”, tha Gursu në atë kohë. Demir fillimisht i mbijetoi rënies, por më vonë vdiq nga plagët e marra.

Gursu po mbahet në paraburgim, në pritje të një gjyqi. The Post ka kontaktuar departamentin e policisë së Çanakalasë në Turqi në lidhje me arrestimin e Gursu. Femicidi, vrasja e grave me bazë gjinore, ka qenë një problem në rritje në Turqi.

Sipas Monument Counter, një memorial dixhital për gratë e vrara nga dhuna, të paktën 380 gra në Turqi janë vrarë nga burrat deri më tani këtë vit, ndërsa 383 janë vrarë nga burrat vitin e kaluar.

p.c. / dita