OKB e ‘ndez’ më shumë vapën: Bota duhet të përgatitet për valë më të fuqishme të nxehti!

Në këto ditë të padurueshme të nxehti përvëlues, nxitur së tepërmi edhe nga faktorët e ngrohjes globale, përveç zgjerimit të Diellit vit pas viti dhe stuhive që lëshon, temperaturat psikologjike i rrit edhe OKB. Bota duhet të përgatitet të përballet me valë të nxehti gjithmonë e më intensive, paralajmëruan Kombet e Bashkuara, në një kohë kur vendet e hemisferës veriore janë prekur nga temperatura shumë të larta.

“Këto dukuri do të vazhdojnë të rriten me intensitet dhe bota duhet të përgatitet për t’u përballur me valë më të fuqishme të nxehti”, ka deklaruar John Nairn, këshilltar pranë Organizatës Botërore të Meteorologjisë, pranë Kombeve të Bashkuara.

Në Amerikën e Veriut, në Azi, Afrikën Veriore dhe në vendet e lagura nga Mesdheu, temperaturat kanë kaluar këtë javë kuotën e 40 gradë Celsius.

“Një nga fenomenet më të dukshme që kemi vëzhguar është se numri i valëve simultane të të nxehtit në hemisferën veriore është rritur me 6 herë që nga vitet ’80. Kjo tendencë nuk ka gjasa të reduktohet”, ka deklaruar zyrtari i OKB-së.

Ai ka shprehur frikën e tij se njerëzit nuk janë ende jashtë rrezikut dhe se i nxehti do të ketë pasoja të rënda ndaj shëndetit të njeriut dhe ndaj mjeteve të mbijetesës.