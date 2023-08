Listës së adhuruesve të rivierës shqiptare i është bashkuar edhe familja e Emirit të Katarit, Tamim bin Hamad Al Thani.

Mediat raportojnë se ata kanë mbërritur në Rinas me një avion privat dhe se do vizitojnë bregdetin shqiptar me jahtin e tyre luksoz.

Familja e kamur arabe pason dy vajzat e presidentit Trump, si dhe miliarderin kinez Jack Ma, të cilët gjithashtu vizituan këtë vit Shqipërinë.