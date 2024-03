Ekzekutohet me armë zjarri pranë banesës së tij ish-polici i burgjeve

Është ekzekutuar me armë zjarri në oborrin e banesë së tij, ish-polici i burgjeve, Gentjan Bejtja.

Bejtja dyshohet se është vrarë në banesën e tij në Fushë Kuqe të Krujës.

Bejtjas pak muaj më parë i bënë antenat në banesë, ku nga të shtënat me armëve u vra kunati i tij, Ramazan Sino dhe u plagosen dy fëmijët e tij të mitur.

Atentati ku mbeti i vrarë Ramazan Sino

“Ramazan Sino ka qenë Tiranë me motrën e tij A.B, e cila është bashkëshortja e Gentian Bejtjes, si dhe dy nipat e mitur. Pasi kanë kryer disa vizita mjekësore për nipin, ata kanë udhëtuar me automjetin Audi me targë AA700XH, në drejtim të fshatit Larushk. Pasi kanë mbërritur në banesë, kur po zbrisnin nga automjeti, para hyrjes kryesore të shtëpisë, persona të paidentifikuar kanë hyrë brenda në oborr dhe kanë hapur zjarr në drejtim të tyre, ku ka gjetur vdekjen Ramazan Sino, si dhe janë plagosur dy nipat e tij.

I dyshuar për këtë ngjarje ka qenë Valter Bami, i cili u la në burg për afat nga Gjykata e Tiranës. Ai dyshohet se kreu atentatin në Larushk të Krujës më 4 korrik, ku u plagosën djemtë e Gentian Bejtes 10 dhe 13 vjeç dhe u vra kunati Ramazan Sino.

