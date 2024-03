Emërimi i Gaz Bardhit dhe Gjekmarkajt nënkryetarë, Flamur Noka: Vendimi që morëm, ishte historik!

Flamur Noka në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Rithemelimit ka deklaruar se sot është bërë edhe akti final i bashkimit tërësor të grupit opozitar.

Në diskutimet me dyer të mbyllura, Noka është shprehur se vendimi për ndryshimet në statut janë historike.

Sipas këtyre ndryshimeve, kreu i grupit parlamentar si edhe nënkryetari i kuvendit automatikisht per shkak te funksionit jane nënkryetarë te PD.

Flamur Noka: Kryesia e PD me propozim te kryetarit sjell ne kuadrin e bashkimit te shumëpritur, qe ka qene kryefjale e Kuvendit te jashtëzakonshëm te 11 dhjetorit ( me te hapur dhe me te bashkuar). Pas negociatash grupi parlamentar u bashkua, kryetari i Partisë dhe Kryesia propozon ndryshime statutore per bashkimin

Per çështje te jashtëzakonshme ramë dakord ne mbledhjet e mëparshme, vendosem t’ja kalojmë këshillit kombëtar ndryshimet statutore.

Neni 46.pika 3 hiqet fjalia e pare; 2 nenkryetar dhe ne nenin 51 hiqet neni ku përcaktohen 2 nenkryetar PD.

Kreu i grupit parlamentar si edhe nënkryetari i kuvendit ose Kuvendit automatikisht per shkak te funksionit janë nënkryetarë te PD.

Sot me miratimin e tyre bëjmë aktin final te bashkimit tërësor.

Vendimi i Këshillit Kombëtar është historik ne dobi te bashkimet te PD.

b.m/dita