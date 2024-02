EMRAT: Shesin vizitat në SHBA si mbështetje amerikane, Mediun dhe një grup deputetësh i përjashtojnë nga Mëngjesi i Lutjeve

Prej disa ditësh, një grup deputetësh nga Shqipëria dhe Ballkani, nën udhëheqjen e Fatmir Mediut, ndodhen në SHBA për të marrë pjesë në “Mëngjesin e Lutjeve”.

Ata kanë postuar foto të shumta nga SHBA, teksa sot kishin takuar edhe zyrtarin e lartë amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar.

Por pak para “Mëngjesit të Lutjeve”, ata janë përballur me një surprizë.

Grupi i deputetëve të Fatmir Mediut, është përjashtuar nga “Mëngjesi i Lutjeve”.

Ata nuk do të jenë prezent në këtë ngjarje të përvitshme, me të cilën Mediu krenohet.

Mësohet se atyre iu është komunikuar që këtë radhë, “Mëngjesin e Lutjeve” ta ndjekin nga hoteli.

Nuk dihet arsyeja e këtij vendimi, por me sa duket në Amerikë e kanë kuptuar që politikanët e Ballkanit e keqpërdorin këtë ngjarje, duke u shfaqur në vendet e tyre, sikur kanë mbështetje amerikane.

Ndaj dhe këtë radhë, i kanë lënë në hotel, ta shijojnë përballë një filxhani me kafe.

Burimet bëjnë me dije se ata do ta ndjekin online nga hotel “Hilton” këtë event, ku do të hanë mëngjes, duke qenë se nuk i kanë qasur në Kapitol.

Kujtojmë që në grupin e Fatmir Mediut, bëjnë pjesë deputetët Denis Deliu, Pandeli Majko, Damian Gjiknuri, Dhurata Çupi, Blerina Gjylameti dhe Gazment Bardhi.

Mendohet se shkak për “përzënien” e tyre nga “Mëngjesi i Lutjeve”, është keqpërdorimi i fotove me kongresmenë apo senatorë të ndryshëm, me të cilët deputetët nga Ballkani shtrëngojnë duart aty, dhe më pas i shesin si takime në vendet e tyre.

“Mëngjesi i Lutjeve” është një traditë e krishterë në SHBA, që vit pas vit, është bërë më shumë një takim lobimi.

Në Shqipëri, Fatmir Mediu është njeriu që krenohet se përfaqëson gjithmonë Shqipërinë, edhe pse në fakt, vetë është mysliman.

Vitet e fundit, për të marrë pjesë në “Mengjesin e Lutjeve” ka lobuar fort edhe Ilir Meta, falë lidhjeve me disa pastorë të krishterë në Shqipëri.

Të cilëve, iu shkonte edhe në shtëpi, për takime “fetare”.

Por, kjo nuk e shpëtoi dot nga hetimet e SPAK.

Ashtu siç në fakt shpreson Fatmir Mediu, se do t’i shpëtojë gjykimit për Gërdecin, duke shpërndarë foto nga Amerika.

