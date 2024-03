EMRI: Akuzohet për lejimin e kontrabandës, pezullohet nga detyra specialisti i doganës

Gjykata e Tiranës ka pezulluar nga detyra, shtetasin Arbër Halili, specialist në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.

Halili akuzohet se ka kryer veprën penale “Kontrabandë nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore”.

Ndaj tij është caktuar masa e sigurisë “detyrim paraqitjeje”.

Njoftimi i plotë:

Nga Seksioni për Hetimin e krimit Ekonomik dhe Financiar :

Më datë 06.03.2024 , ora 14.30 u bë ekzekutimi i Vendimit Penal Nr. 600, datë 04.03.2024,për shtetasin Arbër Dalip Habili, i datelindjes 28.01.1982, banues në Tiranë, me arsim të lartë, pasi Gjykata e Shkalles së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, ka caktuar shtrënguese “Pezullimin e ushtrimit të një detyre a sherbimi publik” dhe masë të sigurimit personal “Detyrim paraqitje” per veprën penale “Kontrabandë nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore” parashikuar nga neni 175 i kodit penal.

Gjykata pas shqyrtimit të të dhënave dhe deklarimeve vendosi mase ndaluese dhe shtrënguese ndaj shtetasit Arbër Halili , pasi ky shtetas nën ushtrimin e detyrës si specialist në Drejtorinë e Mbrojtjes së Pronësisë Industriale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, ka kryer veprime në kundërshtim me ligjin dhe në dëm të shoqërisë “R.M” shpk.

