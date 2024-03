Vrau një 19-vjeçar në Fier dhe plagosi të riun që ndërhyri për të shuar sherrin, identifikohet autori

Një vrasje ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Fier.

Mësohet se një sherr i nisur në rrjetet sociale, i ka marrë jetën një 19-vjeçari.

Ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit, ku pas një zënke me fjalë, 18-vjeçarI Florjan Muka ka nxjerr thikën dhe ka qëlluar të riun.

Nga plagët e marra adoleshenti nuk ka mundur që të mbijetojë dhe ka humbur jetën.

Ndërkohë që është plagosur dhe një person i tretë, i cili ndërhyri mes dy personave për t’i ndarë.

Policia në një njoftim zyrtar pas ngjarjes së rëndë, bën me dije se Florjan Muka plagosi me mjet prerës (thikë), shtetasin me iniciale G. B., 19 vjeç, i cili si pasojë e plagëve të marra ka humbur jetën në spital.

Po ashtu, në spital për ndihmë mjekësore është paraqitur edhe 20-vjeçari me iniciale O. S., i cili në momentin që ka ndërhyrë për të parandaluar sherrin me të rinjve është dëmtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Muka ndërkohë është vënë në pranga dhe është shoqëruar në Polici, ku po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.

Njoftimi i Policisë:

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 11:30, në bulevardin “Jakov Xoxa”, shtetasi F. M., 18 vjeç, gjatë një konflikti për motive të dobëta ka plagosur me mjet prerës (thikë), shtetasin G. B., 19 vjeç, i cili si pasojë e plagëve të marra ka humbur jetën në spital.

Në spitalin e Fierit është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi O. S., 20 vjeç, i cili në momentin që ka ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit është dëmtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Policisë kanë kapur dhe shoqëruar në Polici shtetasin F. M, dhe po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.

j.l./ dita